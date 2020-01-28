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23:12 28.01.2020

В Харькове планируется открыть почетное консульство Латвии

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В Харькове планируется открыть почетное консульство Латвии

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Украине Юрисом Пойкансом и обсудил возможности сотрудничества, в частности, открытия прямого авиарейса между Харьковом и Ригой, а также открытия Почетного консульства Латвии в Харькове.

"У нас были планы открыть почетное консульство еще несколько лет назад, но тогда не сложилось. И вот теперь мы готовы к этому", - цитирует Пойканса пресс-служба Харьковского горсовета.

По его мнению, открытие почетного консульства будет способствовать более тесному сотрудничеству.

"За прошлые годы связи между нашими странами и городами были несколько растеряны, и восстановить это непросто. А почетный консул - это человек, который хорошо знает жизнь в городе и может помочь в развитии экономических, культурных, образовательных, туристических связей", - сказал Пойканс.

В качестве почетного консула латвийская сторона предложила  первого вице-президента ООО "Констракшн Груп Интернэшнл" Евгения Гуткова.

"Мы поддерживаем кандидатуру Евгения Гуткова на эту должность, поскольку давно знаем его как очень конструктивного человека. Открытие почетного консульства даст большой импульс развитию взаимоотношений между Латвией и Харьковом", - сказал Терехов.

По его словам, почетное консульство Латвии в Харькове планируется открыть до конца года.

Теги: #латвия #украина #консульство #харьков
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