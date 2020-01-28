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20:47 28.01.2020

Еврокомиссар Варгеи посетит Украину 11-12 февраля

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Еврокомиссар Варгеи посетит Украину 11-12 февраля

Европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи намерен посетить Украину 11-12 февраля.

Об этом сам Варгеи сообщил во вторник в Брюсселе на пресс-конференции в перерыве работы Совета Ассоциации Украина-ЕС, которая прошла с участием премьер-министра Украины Алексея Гончарука и Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

"Я хочу поблагодарить премьер-министр за проделанную вами работу, которую я проверю на месте, когда я буду посещать Киев 11-12 февраля", - сказал еврокомиссар.

В ходе своего вступительного слова Варгеи подчеркнул необходимость борьбы с коррупцией, продолжение реформы в сфере децентрализации и также административной реформы, а также необходимость соблюдать права национальных меньшинств. "В этом контексте мы приветствовали шаги, предпринятые правительством, которые направлены на выполнение рекомендацией Венецианской комиссии и подчеркнули необходимость их полного выполнения", - констатировал он.

Варгеи также отметил, что Еврокомиссия готова "продолжать нашу поддержку экономическому развитию Украины". В этой связи он упомянул земельную реформу, дальнейшее улучшение бизнес климата.

Теги: #оливер_варгеи #визит #еврокомиссар
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