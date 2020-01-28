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20:38 28.01.2020

CБУ предупредила использования российского программного продукта для камер видеонаблюдения на дорогах Львовской области

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CБУ предупредила использования российского программного продукта для камер видеонаблюдения на дорогах Львовской области

Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили использование российского программного продукта для камер видеонаблюдения на автодорогах Львовской области", сообщает пресс-центр СБУ.

"Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовской областной государственной администрации в конце прошлого года огласил тендер на закупку видеокамер на 8 млн грн. Победителем стала местная фирма", - говорится в сообщении.

Однако в ходе проверки СБУ установило, что коммерсанты используют программное обеспечение разработки РФ. Система позволяет распознавать номерные знаки авто, железнодорожные номера на поездах, лица водителей и пассажиров.

"По заключению экспертов, продукт содержит функцию удаленного администрирования путем использования исходного кода с территории России. Это могло быть использовано для получения информации о передвижения военной техники железнодорожным транспортом и общими автодорогами", - добавили в ведомстве.

Так, тендерным комитетом департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовской ОГА тендерные торги признаны несостоявшимися, а тендер отменен.

Теги: #рф #видеонаблюдение #львовская_область
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