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20:28 28.01.2020

Прокуратура сообщила о подозрении экс-заведующему отделения детской больницы "Охматдет"

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Прокуратура сообщила о подозрении экс-заведующему отделения детской больницы "Охматдет"

Киевская местная прокуратура №10 сообщила о подозрении в служебной халатности бывшему заведующему одного из отделений Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет".

"Согласно материалам следствия, чиновник, вопреки возложенным функциональным обязанностям, не обеспечил надлежащий контроль за полнотой учета препаратов крови и их компонентов, которые используются во время обследования и лечения детей, нуждающихся в срочном переливании крови", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева

Так, недобросовестное отношение должностного лица к своим обязанностям создало условия для нецелевого или ненадлежащего использования этих лекарственных средств, и как следствие - безосновательное списание препаратов крови и их компонентов на сумму более 1 млн грн.

Действия чиновника квалифицированы по ч.2 ст.367 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Теги: #киев #подозрение #охматдет
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