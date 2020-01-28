Прокуратура сообщила о подозрении экс-заведующему отделения детской больницы "Охматдет"

Киевская местная прокуратура №10 сообщила о подозрении в служебной халатности бывшему заведующему одного из отделений Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет".

"Согласно материалам следствия, чиновник, вопреки возложенным функциональным обязанностям, не обеспечил надлежащий контроль за полнотой учета препаратов крови и их компонентов, которые используются во время обследования и лечения детей, нуждающихся в срочном переливании крови", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева

Так, недобросовестное отношение должностного лица к своим обязанностям создало условия для нецелевого или ненадлежащего использования этих лекарственных средств, и как следствие - безосновательное списание препаратов крови и их компонентов на сумму более 1 млн грн.

Действия чиновника квалифицированы по ч.2 ст.367 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.