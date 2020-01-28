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20:17 28.01.2020

Во Франции зафиксировали четвертый случай заражения коронавирусом

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Во Франции зафиксировали четвертый случай заражения коронавирусом

Четвертый случай заражения коронавирусом зафиксирован на территории Франции, сообщают во вторник французские СМИ.

По словам директора главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона, заболевание диагностировано у пожилого китайского туриста. В настоящее время пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Отмечается, что мужчина госпитализирован в Париже. Он приехал из провинции Хубэй, которая стала очагом распространения заболевания.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия объявила о решении активизировать европейский механизм гражданской защиты в связи с просьбой Франции об оказании консульской поддержки гражданам ЕС в китайском городе Ухань.

Еврокомиссия сообщает, что ЕС софинансирует расходы по доставке людей самолетами. Первый самолет должен вылететь из Франции в среду утром. Второй отправится в Китай позднее на этой неделе.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралит, Сингапуре, Японии и США.

Теги: #коронавирус #франция
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