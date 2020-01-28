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20:03 28.01.2020

Высокий представитель ЕС Боррелль посетит Украину в ближайшие недели

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Высокий представитель ЕС Боррелль посетит Украину в ближайшие недели

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррелль намерен уже в ближайшие недели посетить с визитом Украину.

"Я намерен посетить Украину в ближайшие недели", - сообщил Боррелль во вторник в Брюсселе на совместной с украинским премьер-министром Алексеем Гончаруком пресс-конференции, которая состоялась в перерыве заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС.

Он подчеркнул, что Украина - ключевой партнер для ЕС, а не просто близкий сосед. "Мы решительно поддерживаем амбициозную повестку дня реформ в Украине", - отметил Высокий представитель.

Теги: #боррель #визит
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