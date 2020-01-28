События

19:47 28.01.2020

В Запорожье полиция разыскивает мужчину, повесившего на дереве щенка

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В Запорожье полиция разыскивает мужчину, повесившего на дереве щенка

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия для установления личности мужчины, который в Запорожье повесил на дереве щенка породы хаски.

"26 января в интернете появились публикации о том, что неустановленное лицо на улице Вавилова в городе Запорожье из хулиганских побуждений повесило на дереве щенка породы хаски", - сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Правоохранители внесли информацию о событии в журнал Единого учета, провели осмотр места происшествия и опросили возможных свидетелей.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия с целью установления лица, причастного к совершению преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Продолжается досудебное расследование.

По данным Запорожских СМИ, местные жители услышали крик собаки и вытащили щенка из петли. На протяжении нескольких часов ветеринары пытались спасти хаски, однако щенок умер.

Теги: #розыск #хаски #запорожье
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