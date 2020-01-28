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19:09 28.01.2020

Бывший подчиненный заказал избиение районного военкома и поджог его автомобиля на Львовщине

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Бывший подчиненный заказал избиение районного военкома и поджог его автомобиля на Львовщине

Во Львовской области задержан бывший подчиненный, который заказал избиение районного военкома и поджог его автомобиля, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры западного региона.

"Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о "заказе" поджога автомобиля военного комиссара. Вознаграждение за совершение преступления составило $1000. Кроме того, в планы "заказчика" входили избиение военного комиссара, и поджог его служебного кабинета", – указано в сообщении пресс-службы.

Получив указанную информацию, сотрудники правоохранительных органов вышли на заказчика, получили аванс, инсценировали поджог личного автомобиля районного военкома, а позже распространили в СМИ информацию о сожженном автомобиле, чтобы убедить заказчика преступления.

Во вторник заказчик был задержан во время передачи основной части оплаты за выполненный заказ – $800.

Задержанным оказался бывший подчиненный военкома, занимавший ранее должность заместителя военного комиссара Стрыйского ОГВК.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15 и частью 2 статьи 194 УК Украины (покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Теги: #львовщина #избиение #заказ
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