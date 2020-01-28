События

19:01 28.01.2020

Двое бойцов ВСУ ранены вследствие подрыва во вторник на неустановленном взрывном устройстве на Донбассе

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Двое бойцов ВСУ ранены вследствие подрыва во вторник на неустановленном взрывном устройстве на Донбассе

В течение суток вторника, 28 января, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом в результате подрыва на взрывном устройстве ранения получили двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… Сегодня, 28 января, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве два военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Три обстрела по украинским позициям были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Березового - из гранатометов различных систем.

Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку н.п.Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе н.п. Орехово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; 4 раза близ н.п.Новотошковское - из минометов калибра 120 мм - 26 мин, 5 мин из 82-мм миномета, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Теги: #оос
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