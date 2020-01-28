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16:50 28.01.2020

Зеленский призвал Кабмин решить вопрос с 23 тоннами игрушек из нерастаможенного контейнера, которые "пылятся" с конца 2019г в Черноморске

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Зеленский призвал Кабмин решить вопрос с 23 тоннами игрушек из нерастаможенного контейнера, которые "пылятся" с конца 2019г в Черноморске

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров Украины решить вопрос с более 23 тонн игрушек и развивающими играми из контейнера, который в конце 2019 года поступил в Черноморский рыбный порт, но предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.

"Для чиновников это просто статистика. А для детей - это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны припадать пылью на таможенных складах или еще хуже - "по-тихому" распродаваться недобросовестными лицами", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Зеленский призвал Кабмин провести все необходимые проверки, в частности, по безопасности игрушек; передать их детским домам, детским больницам, социально незащищенным семьям и детям украинских военных.

Теги: #таможня #зеленский #игрушки
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