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16:11 28.01.2020

Генпрокурор Израиля передал обвинения против Нетаньяху в суд – СМИ

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Генпрокурор Израиля передал обвинения против Нетаньяху в суд – СМИ

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит во вторник передал обвинительное заключение в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в суд, сообщает газета The Times of Israel.

"Обвинительные акты были поданы некоторое время назад... как того требует закон", - заявили в офисе генпрокурора Израиля.

Таким образом, Нетаньяху стал первым премьер-министром Израиля, против которого выдвинуты обвинения в совершении уголовного правонарушения во время его нахождения на этом посту. Обвинительное заключение может повлиять на выборы в Израиле, запланированные на 2 марта, а также на ход переговоров по формированию нового правительства, отмечает газета The Jerusalem Post.

О передаче в суд обвинений в отношении Нетаньяху стало известно спустя несколько часов после того, как премьер Израиля объявил о решении отозвать из кнессета свой запрос о предоставлении ему парламентской неприкосновенности. Мандельблит, согласно процедуре, не мог направить свои заключения в суд до тех пор, пока не разрешится вопрос с парламентской неприкосновенностью Нетаньяху, отмечают израильские СМИ.

Мандельблит выдвинул против Нетаньяху обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве еще в ноябре.

Нетаньяху затем заявил, что выдвинутые против него обвинения в коррупции являются политически мотивированными и направлены на его отстранение от должности.

Обвинения премьеру Израиля были выдвинуты в рамках трех дел. По "делу 1000" и "делу 2000" Нетаньяху предъявили обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием, а по "делу 4000" - в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием, отмечает издание.

В рамках "дела 4000" Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о нем в положительном ключе. Это дело считается самым серьезным из трех.

В рамках "дела 1000" Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

В "деле 2000" Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.

Теги: #нетаньяху #прокуратура #суд
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