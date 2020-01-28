События

14:06 28.01.2020

Преподаватель Одесского колледжа и спасатель ГСЧС, погибшие на пожаре 4 декабря, посмертно удостоены звания Герой Украины – указ

2 мин читать
Преподаватель Одесского колледжа и спасатель ГСЧС, погибшие на пожаре 4 декабря, посмертно удостоены звания Герой Украины – указ

Преподаватель высшей математики и информационных дисциплин Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анна Бортюк и командир отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Сергей Шатохин, погибшие при спасении людей во время пожара в колледже 4 декабря 2019 года, посмертно удостоены знания Героев Украины.

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского №20/2020 от 25 января опубликован на сайте главы государства.

Согласно тексту указа, погибшие удостоены звания Герой Украины и ордена "Золотая Звезда" "за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара".

Как сообщалось, в 10:12 среды, 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

12 декабря поисковая операция была завершена, в ГСЧС сообщили, что число погибших составило 16 человек; идентификация их тел завершилась 26 декабря.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Комиссия пришла к выводу, что причиной пожара в здании колледжа было возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже. С третьего этажа пламя распространилось. Люди не могли эвакуироваться, поскольку один из выходов был закрыт. Основными причинами трагедии назвали халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности

9 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что погибшие спасатель Сергей Шатохин и преподаватель Анна Бортюк, которые ценой собственной жизни спасли десятки других людей, достойны присвоения звания Героя Украины. "Обратился к председателю парламентской фракции Давиду Арахамия подготовить представление президенту Украины, чтобы присвоить им звание Героев Украины", - сказал он.

Теги: #герой_украины #одесса #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:35 27.01.2020
Причиной возгорания в здании Минкульта могла стать неисправность проводки

Причиной возгорания в здании Минкульта могла стать неисправность проводки

11:48 27.01.2020
Возгорание в здании Минкульта ликвидировано – МВД

Возгорание в здании Минкульта ликвидировано – МВД

11:06 27.01.2020
В Киеве горит здание Минкульта, идет эвакуация людей

В Киеве горит здание Минкульта, идет эвакуация людей

17:42 24.01.2020
НАБУ сообщило о подозрении четырем новым подозреваемым в деле завода "Краян"

НАБУ сообщило о подозрении четырем новым подозреваемым в деле завода "Краян"

13:53 23.01.2020
Руководители департамента Одесской ОГА присвоили 1,6 грн из бюджета - СБУ

Руководители департамента Одесской ОГА присвоили 1,6 грн из бюджета - СБУ

23:45 22.01.2020
На окраине Киева спасатели тушат масштабный пожар в мебельном магазине

На окраине Киева спасатели тушат масштабный пожар в мебельном магазине

05:32 22.01.2020
Чиновники миграционной службы в Одессе наладили бизнес по легализации иностранцев

Чиновники миграционной службы в Одессе наладили бизнес по легализации иностранцев

11:38 18.01.2020
В Киеве горела клиника красоты на проспекте Лобановского

В Киеве горела клиника красоты на проспекте Лобановского

11:15 16.01.2020
Водитель загоревшегося мусоровоза в Киеве приехал в пожарную часть

Водитель загоревшегося мусоровоза в Киеве приехал в пожарную часть

17:25 15.01.2020
Апелляционный суд поддержал решение Минэкоэнерго не сокращать протяженность морского побережья в Одессе

Апелляционный суд поддержал решение Минэкоэнерго не сокращать протяженность морского побережья в Одессе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Основным гуманитарным вопросом на заседаниях ТКГ в Минске является обмен и синхронное, одновременное освобождение удерживаемых лиц - Фриш

Посольство настоятельно рекомендует украинцам покинуть Китай и изучает возможность их эвакуации

Боевики в районе Лебединского применили запрещенные минометы калибра 82 мм

Рябошапка вернул старый состав группы прокуроров по "делу Майдана"

Труба подал иск о признании незаконным его увольнения с поста директора ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве не выявлен ни один случай китайского коронавируса – КГГА

В 2019 году гражданских жертв на Донбассе было меньше всего с начала конфликта - Сайдик

Памятник космонавту Каденюку изготовят за счет государства - Зеленский

Основным гуманитарным вопросом на заседаниях ТКГ в Минске является обмен и синхронное, одновременное освобождение удерживаемых лиц - Фриш

Первый замдиректора ГБР Бабиков заявляет, что не представлял интересы Януковича

Мужчина в Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от китаянки - Минздрав Баварии

Посольство настоятельно рекомендует украинцам покинуть Китай и изучает возможность их эвакуации

Боевики в районе Лебединского применили запрещенные минометы калибра 82 мм

В Киеве намерены ввести суточные и унифицировать месячные проездные билеты

Офис генпрокурора сообщил о подозрении в уклонении от уплаты налогов замглавы газового предприятия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА