В Киеве не выявлен ни один случай китайского коронавируса – КГГА

В Киеве не было выявлено ни одного случая заболевания китайским коронавирусом, сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Насчет китайского коронавируса – в Киеве не зафиксировано ни одного случая заражения", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.

Поворозник добавил, что в настоящее время система здравоохранения Киева полностью готова оказанию медпомощи в случае выявления этого типа вируса.

"Город полностью готов и технически, и технологически оказывать медпомощь. Хотел бы обратиться к киевлянам с просьбой не заниматься самолечением и при малейших симптомах заболевания обращаться к семейному врачу", - сказал он.

Поворозник подчеркнул, что в настоящее время город полностью обеспечен тестами для выявления различных типов штаммов вируса гриппа, при этом город обеспечит свои медучреждения тестами для выявления китайского коронавируса "как только они появятся в Украине".

В свою очередь директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург отметила, что согласно рекомендациям ВОЗ, ведение пациентов с китайским коронавирусом "напоминает ведение пациентов со свиным гриппом". Она также подчеркнула, что при малейших симптомах заболевания необходимо обратиться к семейному врачу по телефону, а не идти в медучреждение.

При этом Гинзбург обратила внимание, что при посещении медучреждения пациентом, имеющим симптомы заболевания, вероятность его распространения увеличивается.

Она напомнила, что в настоящее время отмечается вторая волна заболеваемости гриппом и ОРВИ, при этом об эпидемии гриппа "нет и речи", так как показатели заболеваемости на 50% ниже эпидпорога.

Вместе с тем, по словам Гинзбург, в настоящее время отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста.

Со своей стороны врач инфекционист врач-инфекционист Александровской клинической больницы Киева Людмила Минова отметила, что для выявления китайского коронавируса будет учитываться также эпидемиологическая связь пациента, в частности, врач должен уточнить, выезжал ли пациент в недавнем времени в Китай или тесно общался с заболевшими этим вирусом.

Она также напомнила, что китайский коронавирус имеет общие признаки ОРВИ, в качестве осложнения заболевания может наступить пневмония. При этом, по ее словам, противовирусный препарат озельтамивир назначает врач в случае выявления вируса гриппа А или В.

"Китайский коронавирус пока не имеет специфического лечения и вакцины", - сказала она.