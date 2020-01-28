Памятник космонавту Каденюку изготовят за счет государства - Зеленский

Возведение мемориала первого астронавта независимой Украины Леонида Каденюка будет оплачено из средств государственного бюджета.

"На прощании с ним в 2018 году были политики высшего уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно", - написал на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

"Как мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством", - заявил он.

Каденюк - первый и на сегодняшний день единственный совершивший полет в космос космонавт Украины, летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины.

Он совершил полет в космос в рамках совместной украинско-американской научной космической миссии STS-87 Space Shuttle Columbia, который проходил с 19 ноября по 5 декабря 1997 года. Всего он провел в космосе 15 суток, 16 часов и 34 минуты.

Каденюк скончался 31 января 2018 года от сердечного приступа во время утренней пробежки, в возрасте 67 лет.