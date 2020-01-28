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13:23 28.01.2020

Основным гуманитарным вопросом на заседаниях ТКГ в Минске является обмен и синхронное, одновременное освобождение удерживаемых лиц - Фриш

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Основным гуманитарным вопросом на заседаниях ТКГ в Минске является обмен и синхронное, одновременное освобождение удерживаемых лиц - Фриш

Координатор рабочей группы по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе Тони Фриш назвал в числе первоочередных тем, которые обсуждаются в рамках гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске, обмен и взаимное освобождение удерживаемых лиц.

"Действительно, обсуждаются много разных гуманитарный вопросов, в том числе обмен удерживаемыми лицами, доступ к людям, нуждающихся в помощи, особенно к представителям самых уязвимых слоев населения. Как я уже сказал, основным гуманитарным вопросом был обмен и синхронное, одновременное освобождение удерживаемых лиц. Также обсуждается вопрос людей, пропавших без вести, вопрос открытия новых пунктов пропуска. И, конечно, одним из актуальных вопросов был вопрос Станицы Луганской", - сказал Фриш журналистам на полях конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году" в Киеве во вторник.

В своем выступлении он подчеркнул, что одним из важных и постоянно обсуждаемых вопросов является доступ к лицам, удерживаемым на неподконтрольных правительству территориях отдельных районов Донецкой (ОРДО) и Луганской (ОРЛО) областей.

"Кроме того, мы всегда говорим - думаю, вам очень хорошо об этом известно - о доступе к удерживаемым лицам. Безусловном доступе к удерживаемым лицам в ОРДО и ОРЛО. К сожалению, сейчас для Международного комитета Красного Креста (МККК) этот доступ не стал безусловным и обязательным. Несмотря на то, что такое решение уже было принято, и что это не единожды поднималась в формате "нормандской четверки", в формате двух государств-участников "нормандской четверки" на уровне министерств и на наивысшем уровне. На данный момент МККК не получил полный доступ, и мне это очень не нравится", - добавил Фриш.

Теги: #фриш #ткг #минск
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