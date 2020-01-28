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12:27 28.01.2020

Первый замдиректора ГБР Бабиков заявляет, что не представлял интересы Януковича

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Первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков утверждает, что не представлял интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, а как сотрудник адвокатского объединения подписывал технические документы.

"Этот вопрос (что Бабиков был адвокатом Януковича - ИФ) раскручивают адвокаты, осознанно манипулируя фактическими обстоятельствами... Я его (Януковича - ИФ) интересы не представлял, никогда не был с ним знаком", - сказал Бабиков на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

По его словам, никаких соглашений с Януковичем об оказании адвокатских услуг он не подписывал.

При этом Бабиков дал понять, что подписывал некоторые документы как представитель адвокатского объединения. "Иногда возникает техническая необходимость подписать документы адвокату, который фактически находится в адвокатском объединении", - сказал он.

Бабиков заверил, что подразделение, которое занимается расследованием дел Майдана, курирует непосредственно руководитель ГБР, а он сам не имеет никого процессуального отношениями и влияния на "дела Майдана".

Как сообщалось, Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, занимавшейся защитой Януковича.

2 января руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.

В пятницу 24 января народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" пришли в ГБР, чтобы заявить руководству Бюро о недопустимости назначения Бабикова первым замдиректора ГБР. Под зданием ГБР прошла акция протеста с требованием уволить Бабикова с должности.

Теги: #гбр #бабиков
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