Мужчина в Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от китаянки - Минздрав Баварии

Житель Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от другого человека, сообщил представитель министерства здравоохранения федеральной земли Бавария Андреас Цапф журналистам во вторник.

"Мне стало известно о случае вчера в 20:30, речь идет о 33-летнем человеке, сотруднике фирмы", - сказал Цапф.

По его словам, сотрудник фирмы принимал участие в рабочем семинаре, на котором также присутствовала жительница КНР. 23 января женщина улетела обратно в Китай и уже по дороге обратно почувствовала себя плохо.

"Там был проведен тест на коронавирус, он был позитивный", - указал Цапф.

В понедельник эта информация поступила в фирму в Германии.

"Фирма проинформировала сотрудников и ведомство по здравоохранению. После этого сотрудник фирмы сказал, что на выходных почувствовал себя плохо, были симптомы сильного бронхита", - продолжил сотрудник ведомства.

Проведенная диагностика в понедельник вечером дала положительный результат, было решено отправить мужчину в больницу, хотя он уже чувствовал себя нормально, сказал Цапф.