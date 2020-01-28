События

11:16 28.01.2020

Боевики в районе Лебединского применили запрещенные минометы калибра 82 мм

1 мин читать
Боевики в районе Лебединского применили запрещенные минометы калибра 82 мм

На Донбассе боевики незаконных вооруженных формирований провели обстрел позиций украинских войск с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

"Сегодня утром по позициям защитников вблизи населенного пункта Лебединский российско-оккупационные войска нанесли огневые удары, используя при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, в частности, минометы калибра 82 мм", - сообщает штаб операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Отмечается, что украинские подразделения для подавления огня боевиков использовали имеющиеся огневые средства и дали адекватный обстрел.

Потери боевиков уточняются. Среди украинских военнослужащих потерь в результате обстрела нет.

Теги: #всу #оос #минометы #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:16 28.01.2020
За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе, один обстрел зафиксирован в ночь на вторник, без потерь

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе, один обстрел зафиксирован в ночь на вторник, без потерь

21:29 27.01.2020
Украинские разведчики в зоне ООС захватили в плен боевика-диверсанта

Украинские разведчики в зоне ООС захватили в плен боевика-диверсанта

16:01 27.01.2020
Боевики обстреляли украинские позиции из 120 и 82мм минометов, ВСУ приняли меры по подавлению огневых средств противника

Боевики обстреляли украинские позиции из 120 и 82мм минометов, ВСУ приняли меры по подавлению огневых средств противника

13:01 27.01.2020
Боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе

07:44 27.01.2020
Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два военных, еще два ранены

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два военных, еще два ранены

12:57 26.01.2020
С начала проведения ООС пиротехники ГСЧС на Донбассе изъяли и уничтожили почти 34 тыс. взрывоопасных предметов – штаб ООС

С начала проведения ООС пиротехники ГСЧС на Донбассе изъяли и уничтожили почти 34 тыс. взрывоопасных предметов – штаб ООС

07:23 26.01.2020
Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

23:39 25.01.2020
Боевики осуществили два обстрела из запрещенных минскими договоренностями видов вооружения

Боевики осуществили два обстрела из запрещенных минскими договоренностями видов вооружения

20:04 25.01.2020
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один воин

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один воин

16:41 25.01.2020
Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела боевиков в субботу

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела боевиков в субботу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Посольство настоятельно рекомендует украинцам покинуть Китай и изучает возможность их эвакуации

Рябошапка вернул старый состав группы прокуроров по "делу Майдана"

Труба подал иск о признании незаконным его увольнения с поста директора ГБР

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе, один обстрел зафиксирован в ночь на вторник, без потерь

Мы будем параллельно внедрять институт международного арбитража и проводить судебную реформу - Милованов

ПОСЛЕДНЕЕ

Посольство настоятельно рекомендует украинцам покинуть Китай и изучает возможность их эвакуации

В Киеве намерены ввести суточные и унифицировать месячные проездные билеты

Офис генпрокурора сообщил о подозрении в уклонении от уплаты налогов замглавы газового предприятия

Рябошапка вернул старый состав группы прокуроров по "делу Майдана"

Проливные дожди на юго-востоке Бразилии унесли жизни почти 50 человек

Труба подал иск о признании незаконным его увольнения с поста директора ГБР

Школы в 8 областях Украины приостановили обучение в связи с вспышкой гриппа

В Китае заявили, что принимают все меры для обеспечения безопасности иностранцев в сложной эпидемиологической ситуации

До 106 человек выросло число летальных исходов от нового типа пневмонии в Китае за истекшие сутки

Приговоренный к пожизненному заключению за двойное убийство в Харькове обжаловал приговор

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА