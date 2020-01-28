Боевики в районе Лебединского применили запрещенные минометы калибра 82 мм

На Донбассе боевики незаконных вооруженных формирований провели обстрел позиций украинских войск с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

"Сегодня утром по позициям защитников вблизи населенного пункта Лебединский российско-оккупационные войска нанесли огневые удары, используя при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, в частности, минометы калибра 82 мм", - сообщает штаб операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Отмечается, что украинские подразделения для подавления огня боевиков использовали имеющиеся огневые средства и дали адекватный обстрел.

Потери боевиков уточняются. Среди украинских военнослужащих потерь в результате обстрела нет.