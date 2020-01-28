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10:39 28.01.2020

Офис генпрокурора сообщил о подозрении в уклонении от уплаты налогов замглавы газового предприятия

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Офис генпрокурора сообщил о подозрении в уклонении от уплаты налогов замглавы газового предприятия

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении заместителю руководителя одного из обществ, который уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"По версии следствия, указанное общество при импорте природного газа и его реализации на рынке Украины уклонилось от уплаты таможенных пошлин, в результате чего в бюджет не поступили средства в размере более 129 млн гривен", - сообщает пресс-служба Офиса.

Отмечается, что во время следствия были предприняты меры для полного возмещения причиненного государственному бюджету ущерба.

Теги: #налоги #газ #прокуратура
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