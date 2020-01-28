Офис генпрокурора сообщил о подозрении в уклонении от уплаты налогов замглавы газового предприятия

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении заместителю руководителя одного из обществ, который уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"По версии следствия, указанное общество при импорте природного газа и его реализации на рынке Украины уклонилось от уплаты таможенных пошлин, в результате чего в бюджет не поступили средства в размере более 129 млн гривен", - сообщает пресс-служба Офиса.

Отмечается, что во время следствия были предприняты меры для полного возмещения причиненного государственному бюджету ущерба.