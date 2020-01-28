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10:23 28.01.2020

Рябошапка вернул старый состав группы прокуроров по "делу Майдана"

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Рябошапка вернул старый состав группы прокуроров по "делу Майдана"

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка изменил группу прокуроров по делу об убийствах на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, сообщает "Адвокатская совещательная группа" в соцсети Facebook.

"После удовлетворения отвода фейковым прокурорам 14 января 2020 года Святошинским районным судом, генеральный прокурор 27 января 2020 года своим постановлением вернул "оригинальный" состав группы прокуроров - Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу", - указывается в сообщении.

Рябошапка заменил группу прокуроров по делу в декабре 2019 года. Под руководством новой прокурорской группы экс-беркутовцы, фигурирующие в деле о гибели протестующих на Институтской - Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин, которые находились под стражей, а также Сергей Тамтуреа и Александр Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом, были переданы для обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который состоялся 29 декабря 2019 года.

14 января суд удовлетворил отвод прокуроров.

Теги: #майдан #рябошапка #прокуроры #прокуратура
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