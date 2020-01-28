Проливные дожди на юго-востоке Бразилии унесли жизни почти 50 человек

Не менее 47 человек погибли вследствие оползней, вызванных проливными дождями в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии, сообщает региональная служба гражданской обороны.

Согласно данным ведомства, наибольшее число смертей приходится на столицу штата Белу-Оризонти, где стихия унесла жизни 13 человек.

Четверо человек числятся пропавшими без вести. Число пострадавших оценивается в 65 человек.

Более 18 тыс. человек перемещены в центры временного размещения, более 3,3 тыс. из них остались без крова.

В связи со стихией власти штата ввели режим чрезвычайного положения в 101 муниципалитете штата, зонами бедствия объявлены три города.

Бразильские СМИ отмечают, что федеральное правительство страны направило пострадавшим районам финансовую помощь в размере $20 млн.