События

10:20 28.01.2020

Проливные дожди на юго-востоке Бразилии унесли жизни почти 50 человек

1 мин читать

Не менее 47 человек погибли вследствие оползней, вызванных проливными дождями в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии, сообщает региональная служба гражданской обороны.

Согласно данным ведомства, наибольшее число смертей приходится на столицу штата Белу-Оризонти, где стихия унесла жизни 13 человек.

Четверо человек числятся пропавшими без вести. Число пострадавших оценивается в 65 человек.

Более 18 тыс. человек перемещены в центры временного размещения, более 3,3 тыс. из них остались без крова.

В связи со стихией власти штата ввели режим чрезвычайного положения в 101 муниципалитете штата, зонами бедствия объявлены три города.

Бразильские СМИ отмечают, что федеральное правительство страны направило пострадавшим районам финансовую помощь в размере $20 млн.

Теги: #жертвы #дожди #бразилия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:54 24.01.2020
Число жертв землетрясения в Турции возросло до восьми человек

Число жертв землетрясения в Турции возросло до восьми человек

23:08 24.01.2020
Четыре человека погибли в результате землетрясения на востоке Турции – СМИ

Четыре человека погибли в результате землетрясения на востоке Турции – СМИ

18:13 24.01.2020
Зеленский об обстреле в 2015 году Мариуполя: такое не должно произойти снова

Зеленский об обстреле в 2015 году Мариуполя: такое не должно произойти снова

08:42 18.01.2020
В Украине на пожарах погибли 133 человека с начала 2020г

В Украине на пожарах погибли 133 человека с начала 2020г

07:35 15.01.2020
На пожаре в частном доме в Киевской области погибли три человека

На пожаре в частном доме в Киевской области погибли три человека

10:17 13.01.2020
В Днепропетровской области спасатели достали из водоема автомобиль с четырьмя телами - ГСЧС

В Днепропетровской области спасатели достали из водоема автомобиль с четырьмя телами - ГСЧС

09:38 05.01.2020
Три человека погибло на пожаре в Киевской области

Три человека погибло на пожаре в Киевской области

23:20 02.01.2020
В Украине в течение 1 января 15 человек погибли на пожарах

В Украине в течение 1 января 15 человек погибли на пожарах

20:21 02.01.2020
Двое маленьких детей скончались в больнице после пожара в квартире

Двое маленьких детей скончались в больнице после пожара в квартире

17:42 30.12.2019
В Запорожской области в результате столкновения легковушки и грузовика 2 человека погибли, еще двое - в больнице

В Запорожской области в результате столкновения легковушки и грузовика 2 человека погибли, еще двое - в больнице

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рябошапка вернул старый состав группы прокуроров по "делу Майдана"

Труба подал иск о признании незаконным его увольнения с поста директора ГБР

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе, один обстрел зафиксирован в ночь на вторник, без потерь

Мы будем параллельно внедрять институт международного арбитража и проводить судебную реформу - Милованов

Украинские разведчики в зоне ООС захватили в плен боевика-диверсанта

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис генпрокурора сообщил о подозрении в уклонении от уплаты налогов замглавы газового предприятия

Рябошапка вернул старый состав группы прокуроров по "делу Майдана"

Труба подал иск о признании незаконным его увольнения с поста директора ГБР

Школы в 8 областях Украины приостановили обучение в связи с вспышкой гриппа

В Китае заявили, что принимают все меры для обеспечения безопасности иностранцев в сложной эпидемиологической ситуации

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе, один обстрел зафиксирован в ночь на вторник, без потерь

До 106 человек выросло число летальных исходов от нового типа пневмонии в Китае за истекшие сутки

Приговоренный к пожизненному заключению за двойное убийство в Харькове обжаловал приговор

Экс-начальника облуправления ГСЧС в Одессе отправили под домашний арест

В Харькове трамвай сбил насмерть пешехода

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА