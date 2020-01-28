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09:50 28.01.2020

Труба подал иск о признании незаконным его увольнения с поста директора ГБР

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Труба подал иск о признании незаконным его увольнения с поста директора ГБР

Экс-директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба подал иск о признании незаконным президентского указа о досрочном прекращении его полномочий на посту директора ведомства.

"Подал иск в Верховный cуд о признании незаконным указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований. Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени. Однако должно быть правовое решение", - написал Труба в своем Telegram во вторник.

По его словам, ГБР стало вершиной его профессиональной карьеры. "Поэтому считаю, что досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку", - пояснил Труба.

Как сообщается на портале "Судебная власть Украины", Кассационный административный суд 27 января принял к рассмотрению исковое заявление Трубы "о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене указа, восстановления на работе", ответчиком значится президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову, которая является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Ранее Верховная Рада поддержала президентский законопроект №2116 "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности ГБР. В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращались полномочия действующего на тот момент главы ГБР Романа Трубы и его заместителей, и начинался процесс по перезапуску органа.

Теги: #полномочия #труба #гбр #иск #суд
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