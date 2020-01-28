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07:43 28.01.2020

В Китае заявили, что принимают все меры для обеспечения безопасности иностранцев в сложной эпидемиологической ситуации

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В Китае заявили, что принимают все меры для обеспечения безопасности иностранцев в сложной эпидемиологической ситуации

Китай выполняет все международные обязательства в области защиты безопасности иностранных представителей на своей территории, заявил замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

"В нынешней сложной эпидемиологической ситуации китайское правительство (...) предприняло решительные меры и будет и впредь выполнять свои международные обязательства, своевременно решать разумные проблемы иностранных граждан в Китае и со всей ответственностью обеспечивать их безопасность", - заявил дипломат на встрече с представителями иностранных дипмиссий в Пекине.

Он выразил признательность всем странам и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за "понимание и поддержку" усилий китайских властей в области борьбы с новым типом коронавируса.

Со своей стороны, министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с находящимся в Пекине главой ВОЗ Тедросом Аданом Гебреисусом заявил, что "Китай располагает всеми необходимым средствами, а также полон уверенности в победе над новым коронавирусом".

Как сообщалось, в Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515. сообщили власти страны.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 тыс. 771 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Теги: #коронавирус #китай #дипломаты #мид
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