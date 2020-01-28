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05:07 28.01.2020

Приговоренный к пожизненному заключению за двойное убийство в Харькове обжаловал приговор

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Приговоренный к пожизненному заключению за двойное убийство в Харькове обжаловал приговор

В Харьковский апелляционный суд поступили жалобы на приговор, вынесенный Киевским райсудом города Константину Безруку, обвиняемому в убийстве мужчины и женщины и ранении их 12-летней дочери.

      "Поступили жалобы от самого Безрука, его адвокатов и от прокурора", - сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

      По словам собеседника агентства, дата судебного заседания пока не назначена.

      Как пояснили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинение не требует изменения наказания (суд первой инстанции приговорил Безрука к пожизненному заключению), а добивается, чтобы его признали виновным в покушении на убийство 12-летней девочки.

      "В этой части суд признал его виновным в нанесении умышленных легких телесных повреждений (ч.2 ст.125 УК Украины), а мы настаиваем на том, что его действия следует квалифицировать как покушение на убийство (ч.2 ст.15 ч.2 п.2 ст.115 УК Украины)", - сказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

      Как сообщалось, 24 июня 2018 года полиция задержала 42-летнего мужчину по подозрению в том, что он застрелил в Харькове мужчину и женщину, а также ранил их дочь.

      25 июня 2018 года начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех на брифинге сообщил, что мотивом для убийства мог стать долг, который потерпевший не хотел возвращать подозреваемому. Кроме того, подозреваемый за несколько дней до преступления жаловался в полицию на угрозы со стороны потерпевшего.

      "Основной мотив преступления, который называет фигурант, - потерпевший должен был $100 тыс., которые не собирался возвращать... По его (подозреваемого - ИФ) словам, это была кровная месть семье потерпевшего", - сказал О.Бех.

      12 декабря 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Безрука виновным в двойном убийстве (п.1 ч.2 ст.115 УК Украины) и в нанесении легких умышленных телесных повреждений (ч.2 ст.125 УК Украины) и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

      Суд также удовлетворил гражданские иски на возмещение морального ущерба потерпевшим на общую сумму более 1 млн грн.

Теги: #приговор #обжалование #харьков
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