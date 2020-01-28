Экс-начальника облуправления ГСЧС в Одессе отправили под домашний арест

Заводской районный суд Николаева в понедельник, 27 января, избрал меру пресечения экс-начальнику Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктору Федорчаку, которому инкриминируют служебную халатность в связи с рядом трагических пожаров в Одессе, сообщило издание "Думская".

"Генерала отправили под ночной домашний арест", – говорится в сообщении на сайте издания в понедельник.

14 января Федорчаку объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.

Следствие установило, что, будучи служебным лицом, ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, Федорчак ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности. В результате в 2017-2019 году на территории Одессы произошло четыре масштабных пожара с человеческими жертвами: в муниципальном детском лагере "Виктория", в областной психиатрической больнице на Академика Воробьева, в отеле "Токио Стар" на Водопроводной и в помещении Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25.

"Всего погибло 32 человека, а материальный ущерб составил 4,9 млн грн", – сказано в сообщении.

13 декабря 2019, через неделю после пожара на Троицкой, ГБР провело обыски в здании облуправления ГСЧС и изъяло материалы проверки колледжа экономики и права (которые, как заявила Служба безопасности Украины, подчиненные Федорчака пытались уничтожить). Выяснилось, что последний раз пожарные инспекторы наведывались туда в июне 2014 года и ограничились составлением акта.

Федорчаку инкриминируют преступление средней тяжести (до пяти лет лишения свободы).