Глава аппарата Пенса опроверг заявления Болтона по Украине

Президент США Дональд Трамп никогда не связывал оказание военной помощи Украине с началом расследования в отношении семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена и компании Burisma, заявил глава аппарата вице-президента США Майка Пенса - Марк Шорт.

"Президент неизменно выражал свое разочарование тем, что Соединенные Штаты несут львиную долю ответственности за помощь Украине и что европейские страны не выполняют свою роль. Президент также выражал обеспокоенность коррупцией в Украине. Я никогда не слышал, чтобы он связывал помощь Украине с расследованиями в отношении семьи Байдена или Burisma", - заявил Шорт.

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своих пока не опубликованных мемуарах расскажет, как Трамп пытался путем задержки помощи Украине добиться проведения Киевом расследования деятельности Байдена и его сына.

Согласно газете, Болтон, госсекретарь Майк Помпео и шеф Пентагона Марк Эспер оказывали давление на Трампа с целью направить уже одобренную Конгрессом помощь Украине. Но в августе 2019 года в разговоре с Болтоном Трамп сказал, что предпочитает не направлять никакой помощи Украине, пока украинские чиновники не предоставят материалы о результатах расследования о деятельности Байденов.

Случай с задержкой помощи Украине рассматривается демократами в американском конгрессе как давление на украинские власти, он стал одним из основных пунктов обвинений в адрес Трампа на проходящем в Сенате судебном процессе в рамках процедуры импичмента президента.