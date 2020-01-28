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00:42 28.01.2020

"Инвестиционная няня" будет работать на базе UkraineInvest

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"Инвестиционная няня" будет работать на базе UkraineInvest

Операционный проект "Инвестиционной няни" будет опираться на инвестиционных менеджеров правительственной организации UkraineInvest, заявил в понедельник министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Операционно это будет решаться на базе UkraineInvest, там есть инвестиционные менеджеры, за последние 12 месяцев они привлекли сделок на 2,6 миллиардов, большинство сделок по "зеленой" энергетике" проходили именно через UkraineInvest. Это организация, которая является полностью государственным агентством по привлечению инвестиций. На ее базе и будет работать "инвест-няня", - заявил Милованов в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, в агентстве UkraineInvest уже работает много инвестиционных менеджеров, но их количество нужно наращивать. Министр также добавил, что в течении нескольких недель законопроект о "Инвестиционных нянях" будет вынесен на рассмотрение Кабинета Министров, а потом - направлен в Верховную Раду.

"К счастью или несчастью Министерство экономики должно готовить и готовит этот законопроект. Премьер-министр поставил четкие сроки, когда этот законопроект должен быть вынесен на Кабинет Министров и после этого он, конечно, пойдет в Верховную Раду. Это должно будет состояться в следующую среду, но на самом деле, я думаю, это займет несколько недель, поскольку нам нужно проработать все моменты", - добавил Милованов.

Теги: #инвестняня #инвесторы
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