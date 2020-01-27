Мы будем параллельно внедрять институт международного арбитража и проводить судебную реформу - Милованов

Для проведения судебной реформы необходимы десятилетия и поэтому пока она будет осуществляться, международные инвесторы должны получить право обращения в международные арбитражи, заявил в понедельник министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Нам необходимы инвестиции, но они не придут, пока не будет судебной системы. Реформа судебной системы не будет проходить за один год, потому что это и вопрос доверия, и вопрос новых судей, их тренировки, и вопрос правоохранительных органов. Даже в странах, в которые успешно прошли реформы правоохранительной и судебной системы это занимало десятки лет. Поэтому мы предлагаем систему, которая делает две вещи одновременно. Для тех, кто готов уже сегодня работать, но не совсем доверяет судьям - они смогут использовать международный арбитраж. Это значит, что они просто выбирают арбитра - международного судью. Это, кстати, касается и малых инвесторов тоже и это будет им стоит дешевле, чем идти в Лондон. Но параллельно мы будем проводить судебную реформу", - заявил Милованов в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.