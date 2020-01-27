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22:23 27.01.2020

Адвокаты Трампа начинают второй день доводов против импичмента на фоне новых подробностей о помощи Украине

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Адвокаты Трампа начинают второй день доводов против импичмента на фоне новых подробностей о помощи Украине

Команда адвокатов президента США Дональда Трампа приступила ко второму дню предоставления доводов в защиту президента на процессе по импичменту, сообщает в понедельник издание The Hill.

По мнению экспертов, этот день будет для защиты более трудным, чем первый, из-за статьи газеты The New York Times, посвященной неопубликованной книге экс-советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. В ней Болтон, по данным газеты, рассказывает, что Трамп заявлял о нежелании выделять помощь Украине до тех пор, пока Киев не согласиться участвовать в расследовании, связанном с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. "Я думаю, что книга Болтона и информация о Трампе и Украине сегодня в значительной мере усложнит положение защиты", - заявил профессор права в университете Ричмонда Карл Тобиас.

Адвокаты Трампа начали представлять позицию защиты на процессе по импичменту в сенате в субботу. Источники The Hill полагают, что они сформулируют не все доводы в понедельник, и закончат только во вторник.

Статья The New York Times противоречит основной идее, вокруг которой Белый дом строит защиту Трампа: что президент никогда не ставил помощь Украине в зависимость от расследования в отношении Байдена, отмечает The Hill. В результате защита Трампа, пишет The Hill, в понедельник может попытаться убедить сенаторов в том, что дело против Трампа несостоятельно и не требует проведения дополнительных слушаний.

Ранее демократ Адам Шифф, являющийся одним из "идеологов" вынесения импичмента Трампу, заявил, что после публикации The New York Times Болтона обязательно следует вызвать в сенат в качестве свидетеля по делу об импичменте.

Два сенатора-республиканца на фоне статьи о Болтоне выступили в поддержку того, чтобы в сенате выступали свидетели. Это противоречит общей позиции Республиканской партии, заявляющей, что для процесса в сенате не требуются свидетели и дополнительные документы.

"Все более вероятно, что другие республиканцы присоединятся к тем из нас, кто считает, что мы должны выслушать Джона Болтона", - заявил республиканец Митт Ромни.

"Сообщения о книге Джона Болтона подкрепляют довод о необходимости свидетелей", - сказала республиканка Сьюзан Коллинз.

Сенаторы-республиканцы ожидают, что голосование о свидетелях состоится в пятницу, отмечает The Hill. В ходе голосования сенаторы решат, вызывать ли свидетелей на слушания по импичменту, чего требуют демократы.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Болтон в своих пока не опубликованных мемуарах расскажет, как Трамп пытался путем задержки помощи Украине добиться проведения Киевом расследования деятельности возможного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына.

Согласно газете, Болтон, госсекретарь Майк Помпео и шеф Пентагона Марк Эспер оказывали давление на Трампа с целью направить уже одобренную Конгрессом помощь Украине. Но в августе 2019 года в разговоре с Болтоном Трамп сказал, что предпочитает не направлять никакой помощи Украине, пока украинские чиновники не предоставят материалы о результатах расследования о деятельности Байденов.

Случай с задержкой помощи Украине рассматривается демократами в американском конгрессе как давление на украинские власти, он стал одним из основных пунктов обвинений в адрес Трампа на проходящем в Сенате судебном процессе в рамках процедуры импичмента президента.

Теги: #сша #процесс #импичмент
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