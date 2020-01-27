Украинские разведчики в зоне ООС захватили в плен боевика-диверсанта

Украинские разведчики в прифронтовой зоне на Донбассе задержали боевика с документами о его принадлежности к незаконным вооруженным формированиям, который выполнял диверсионную задачу в составе диверсионно-разведывательной группы, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 27 января, во время обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил украинскими разведчиками был задержан представитель вооруженных формирований Российской Федерации", – сообщает пресс-центр на странице в Фейсбук в понедельник вечером.

В информации отмечается, что у задержанного 1991 года рождения был изъят военный билет так называемой "ДНР", что "свидетельствует о его принадлежности к вооруженным формированиям, входящих в состав российско-оккупационных войск".

По словам наемника, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было разоблачение позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений ООС. Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии столкновения он подорвался на минном заграждении, установленном самими же боевиками. "Другие члены вражеской ДРГ бросили раненого и вернулись на свои позиции", – добавили в штабе.

Украинские военнослужащие оказали задержанному, который получил многочисленные минно-взрывные ранения, необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь.

Сейчас он находится под наблюдением врачей и дает показания.