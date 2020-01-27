В рамках программы «Сшить страну» «Укравтодор» задался целью обновления 6 тыс км дорог. Для этого будут привлечены рекордные 85 млрд гривен. Об этом на своей странице в Facebook написал глава «Укравтодора» Александр Кубраков.

«Сегодня на Дороги UA 2020 я, вместе с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и Министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием, представили план на 2020 год, который перезагрузит устаревшую дорожную систему. Когда мы приступали к работе, то имели четкое представление о том, с какими вызовами встретимся. Они базовые: коррупция, устаревшая система регионального управления, бюрократия и самое главное - это плохие дороги», - отметил он.

По словам Кубракова, пока 90-95% всех украинских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии и около половины из них нуждается в полном обновлении.

«Почему у нас получится? Во-первых, жесткая и прозрачная кадровая политика: уже обновили 70% руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а сейчас активно внедряем внутреннюю систему KPI и независимую оценку качества работ подрядчиков. Оптимизация закупочного процесса: разрабатываем единые квалификационные требования, единую тендерную документацию, единый типовой договор. Межнародное партнерство и внедрение современных решений: сотрудничество с IT-компаниями в сфере Big Data, smart-планирование с ориентацией на количественные и качественные показатели, развитие ИТС (интеллектуальной транспортной системы) и диджитилизация процессов. Цели очень амбициозны. Но с той поддержкой, которую мы имеем от бизнеса, всех ветвей государственной власти и общественности - у нас все получится», - подчеркнул Кубраков.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик назвал программу «Сшить страну» беспрецедентной для независимой Украины. «За всю историю независимости Украины еще не было таких амбициозных планов по ремонту дорог. И речь идет не о ямочный ремонт, а о капитальном», - заявил он.