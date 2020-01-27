События

20:45 27.01.2020

Зеленский принял участие в мероприятиях в честь годовщины освобождения Освенцима

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Зеленский принял участие в мероприятиях в честь годовщины освобождения Освенцима

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных освобождению нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

"Вместе с другими лидерами делегаций президент Украины Владимир Зеленский поставил зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке", - сообщает пресс-служба президента.

В Государственном музее концлагеря выступили бывшие узники Аушвица, пережившие Холокост.

"Вы все должны постараться, чтобы память об этом месте и о других местах, где людей отправляли на смерть, сохранялась, и чтобы это больше не повторилось никогда", - призвала 95-летняя Бат-Шева Даган, которая выжила в лагере Аушвиц -Биркенау.

Теги: #зеленский #польша #аушвиц
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