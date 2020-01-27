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20:35 27.01.2020

Военные США подтвердили данные о крушении своего самолета в Афганистане

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Военные США подтвердили данные о крушении своего самолета в Афганистане

Американский военный самолет действительно разбился в Афганистане, признаков того, что его сбили, нет, заявил в понедельник представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.

"Самолет Bombardier E-11A разбился сегодня в афганской провинции Газни. Причина крушения пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет", - написал он в своем твиттере.

"Утверждения талибов о том, что помимо этого мог рухнуть еще один самолет, неверны", - добавил он.

Ранее телеканал Fox News сообщил со ссылкой на источник, что на борту этого самолета находились до пяти человек.

Ранее СМИ со ссылкой на заявление представителя движения "Талибан" сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за сбитый американский военный самолет в небе над провинцией Газни. Талибы утверждают, что это привело к гибели "многочисленных" военнослужащих США.

Затем СМИ сообщили, что представитель "Талибан" только сообщил о крушении американского самолета и не утверждал, что летательный аппарат был сбит.

При этом местный журналист, находящийся близ места крушения, сообщил Associated Press, что видел обгоревшие обломки самолета и тела двух человек.

В соцсетях публикуют видео, на которых видны обломки самолета Bombardier E-11A, используемого американской армией. Пользователи соцсетей заверяют, что речь идет именно о разбившемся в понедельник летательном аппарате.

 

Теги: #сша #самолет #афганистан
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