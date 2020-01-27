События

19:24 27.01.2020

В работе YouTube зафиксированы сбои

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В работе YouTube зафиксированы сбои

Пользователи видеосервиса YouTube сообщают о сбоях в работе сайта, следует из данных интернет-сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Жалобы начали поступать в понедельник около 18:14.

Наибольшее количество проблем испытывают пользователи из США, Японии, Европы и Южной Америки. В России жалобы поступают преимущественно из Москвы, следует из данных сервиса.

По данным Downdetector, 48% пользователей жалуются на сбои в работе сайта, 38% - на проблемы с просмотром видео, 13% - на проблемы со входом в личные аккаунты.

Теги: #работа #youtube #сбои
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