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19:15 27.01.2020

В Киеве восстановлена работа Центрального ж/д вокзала, взрывчатка не обнаружена

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В Киеве восстановлена работа Центрального ж/д вокзала, взрывчатка не обнаружена

По итогам проверки на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве не было обнаружено взрывоопасных предметов.

"Центральный железнодорожный вокзал в г..Киеве работает в штатном режиме. В 17:40 специальные службы закончили проверять объект. Никаких опасных устройств не обнаружено", - сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в соцсети Facebook.

Как сообщалось, в понедельник 27 января поступило анонимное сообщение о якобы минировании здания вокзала. Сотрудники и пассажиры были эвакуированы. Движение поездов продолжалось по графику, посадка пассажиров проводилась через прилегающие к зданию переходы.

Теги: #взрывчатка #вокзал
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