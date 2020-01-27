До пяти человек были на борту военного самолета США, потерпевшего крушение в Афганистане

На востоке Афганистана потерпел крушение самолет ВВС США, обеспечивавший связь, на его борту находились до пяти человек, сообщает в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, свидетельств того, что самолет Bombardier E-11A был сбит - нет. Неясно, есть ли выжившие среди тех, кто находился на борту, отмечает телеканал.

Ранее СМИ со ссылкой на заявление представителя движения "Талибан" сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за сбитый американский военный самолет в небе над провинцией Газни. Талибы утверждают, что это привело к гибели "многочисленных" военнослужащих США.

Затем СМИ сообщили, что представитель "Талибан" только сообщил о крушении американского самолета и не утверждал, что летательный аппарат был сбит.

При этом местный журналист, находящийся близ места крушения, сообщил Associated Press, что видел обгоревшие обломки самолета и тела двух человек.

В соцсетях публикуют видео, на которых видны обломки самолета Bombardier E-11A, используемого американской армией. Пользователи соцсетей заверяют, что речь идет именно о разбившемся в понедельник летательном аппарате.

В Центральном командовании США заявили, что следят за ситуацией.