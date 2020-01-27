События

17:16 27.01.2020

Задержан киевлянин, сообщивший о минировании станции метро "Крещатик" в субботу

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Задержан киевлянин, сообщивший о минировании станции метро "Крещатик" в субботу

В Киеве задержан 36-летний местный житель, анонимно сообщивший утром 25 января о готовящемся взрыве на ст. метро "Крещатик", Киевская местная прокуратура №7 уведомила его о подозрении, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности - ИФ). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении на странице прокуратуры в Facebook.

Как сообщалось, станция "Крещатик" Святошино-Броварской (М1, "красной") линии Киевского метрополитена утром 25 января была закрыта на вход и выход, также не работала пересадка из-за анонимного звонка о минировании. Впоследствии появилась информация об открытии станции. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Вечером 24 января несколько станций Киевского метрополитена также были закрыты на вход и выход из-за анонимного сообщения о минировании.

Теги: #киев #минирование #прокуратура
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