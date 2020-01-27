"Укрпошта" не вводила ограничения по приему отправлений из Китая – нет доказательств риска распространения коронавируса через товары

"Укрпошта" к настоящему времени не вводила ограничения по приему отправлений из Китая, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский в понедельник.

"На данный момент никакие ограничения не планируются. Мы как члены Всемирного почтового Союза, безусловно, находимся в контакте с коллегами из других стран, однако по статусу на сегодня, с учетом того, как распространяется заболевание (воздушно-капельным путем - ИФ), пересылка отправления за 7-10 дней не дает даже в теории вирусу передаваться. Так что оснований для ограничений нет", - отметил он.

В компании подчеркивают, что Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли.

"Укрпошта" следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения Украины и нашими партнерами в Китае. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", - подчеркивается в официальном заявлении на сайте компании.

Как сообщалось, Минздрав Украины объявил, что с воскресенья. 26 января, в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) начался температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая, подготовлены специалисты и оборудование.