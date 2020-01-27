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16:07 27.01.2020

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже базовой линии на 51,8% - КГГА

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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже базовой линии на 51,8% - КГГА

В столице за четвертую неделю 2020 года зарегистрировано 10,920 тыс. больных гриппом и ОРВИ, сообщил первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

"В структуре заболеваемости дети составляют 61,7%, на предыдущей неделе - 58,3%. Среди школьников заболеваемость выросла на 35,6% - до 2,869 тыс. случаев и составляет 42,6% от общего количества заболевших детей, 26,3% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - приводит слова Поворозника пресс-служба КГГА в понедельник.

При этом в КГГА отметили, что интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 51,8%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 370,1.

По словам Поворозника, в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболели 6,733 тыс. (рост на 25,9%), взрослых – 4,187 тыс. (рост на 9,4%).

Он отметил, что в медицинские учреждения за четвертую неделю года госпитализированы 186 чел., из них 150 - дети.

"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 50,972 чел.", - добавил Поворозник.

Теги: #киев #вирус #поворозник #кгга #орви #грипп
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