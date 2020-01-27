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14:33 27.01.2020

SkyUp с 3 февраля приостанавливает чартерные рейсы в Китай в связи с коронавирусом

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SkyUp с 3 февраля приостанавливает чартерные рейсы в Китай в связи с коронавирусом

Авиакомпания SkyUp, которая выполняет чартерные рейсы для туроператора JoinUp!, прекращает летную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта в связи с коронавирусом.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в SkyUp, туроператор возвращает своих туристов из китайского острова Хайнань 29 января и 1 февраля.

"С самого начала мы внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусом, вспыхнувшим в Китае. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения на данный момент не расценивает эту вспышку как чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, а Министерство здравоохранения Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщения между странами, мы приняли решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта. Безопасность наших туристов имеет для нас наивысший приоритет", - сообщили в авиакомпании.

Туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань, в ближайшие недели имеют право на возврат стоимости тура.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины объявило, что с воскресенья. 26 января, в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая, подготовлены специалисты и оборудование.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Согласно данным Единого госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Флот авиакомпании состоит из 10 самолетов: двух Boeing 737-900 ER, шести Boeing 737-800 и двух Boeing 737-700.

Теги: #рейсы #skyup #китай #коронавирус
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