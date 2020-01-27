В Харькове митинг ОПЗЖ в защиту русскоязычных школ закончился, не начавшись, поскольку неизвестный распылил газ

Митинг в защиту русского языка и русскоязычных школ, организованный главой Харьковской городской организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андреем Лесиком, перед зданием облгосадминистрации закончился, не успев начаться.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", еще до начала акции, запланированной на 11:00 понедельника, возле ХОГА стали собираться представители "Национальных дружин", "Правого сектора", "Фрайкора" и других национал-патриотических организаций.

Когда сюда же подошли немногочисленные участники акции ОПЗЖ, националисты начали скандировать "Чемодан, вокзал, Россия!" и нецензурные кричалки, призывающие Лесика и остальных участников акции эмигрировать из Украины. После этого неизвестный распылил газ, начались стычки. Полиция вмешалась в конфликт и вывезла Лесика и других участников митинга.

В результате распыления газа пострадали корреспондент и оператор телеканала СТБ Мария Малевская и Александр Бринза. По предварительной информации, у них, а также, минимум у одного полицейского, ожоги глаз.

"Мы не будем писать заявление (в полицию - ИФ), потому что не знаем, кто распылил газ", - сказала корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" Мария Малевская.