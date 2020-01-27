События

14:08 27.01.2020

В Харькове митинг ОПЗЖ в защиту русскоязычных школ закончился, не начавшись, поскольку неизвестный распылил газ

1 мин читать
В Харькове митинг ОПЗЖ в защиту русскоязычных школ закончился, не начавшись, поскольку неизвестный распылил газ

 Митинг в защиту русского языка и русскоязычных школ, организованный главой Харьковской городской организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андреем Лесиком, перед зданием облгосадминистрации закончился, не успев начаться.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", еще до начала акции, запланированной на 11:00 понедельника, возле ХОГА стали собираться представители "Национальных дружин", "Правого сектора", "Фрайкора" и других национал-патриотических организаций.

Когда сюда же подошли немногочисленные участники акции ОПЗЖ, националисты начали скандировать "Чемодан, вокзал, Россия!" и нецензурные кричалки, призывающие Лесика и остальных участников акции эмигрировать из Украины. После этого неизвестный распылил газ, начались стычки. Полиция вмешалась в конфликт и вывезла Лесика и других участников митинга.

В результате распыления газа пострадали корреспондент и оператор телеканала СТБ Мария Малевская и Александр Бринза. По предварительной информации, у них, а также, минимум у одного полицейского, ожоги глаз.

"Мы не будем писать заявление (в полицию - ИФ), потому что не знаем, кто распылил газ", - сказала корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" Мария Малевская.

Теги: #опзж #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:38 27.01.2020
В Харькове в результате взрыва гранаты в квартире жилого дома погиб человек

В Харькове в результате взрыва гранаты в квартире жилого дома погиб человек

06:43 25.01.2020
В Харькове спасатели освободили женщину, зажатую в микроавтобусе упавшим деревом

В Харькове спасатели освободили женщину, зажатую в микроавтобусе упавшим деревом

17:03 24.01.2020
В Париже на ура встретили идею межпарламентского измерения "нормандского формата" - Медведчук

В Париже на ура встретили идею межпарламентского измерения "нормандского формата" - Медведчук

11:26 24.01.2020
В Харькове неизвестные подорвали и ограбили банкомат Ощадбанка

В Харькове неизвестные подорвали и ограбили банкомат Ощадбанка

10:33 24.01.2020
Рабинович: Зеленский отказался посетить форум в Иерусалиме, последовав глупому совету

Рабинович: Зеленский отказался посетить форум в Иерусалиме, последовав глупому совету

03:33 24.01.2020
Директор одного из предприятий в Харькове подозревается в хищении бюджетных средств

Директор одного из предприятий в Харькове подозревается в хищении бюджетных средств

14:37 23.01.2020
Политическая партия "ОПЗЖ" еще не определилась с кандидатом в мэры Одессы - Рабинович

Политическая партия "ОПЗЖ" еще не определилась с кандидатом в мэры Одессы - Рабинович

05:11 23.01.2020
В Харькове через суд прокуратура добилась возвращения в коммунальную собственность участка стоимостью 56 млн грн

В Харькове через суд прокуратура добилась возвращения в коммунальную собственность участка стоимостью 56 млн грн

16:02 22.01.2020
В киевском ресторане произошла драка с участием нардепа Кивы

В киевском ресторане произошла драка с участием нардепа Кивы

14:33 22.01.2020
Кернес поручил подготовить проект решения горсовета о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

Кернес поручил подготовить проект решения горсовета о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В аэропорту "Борисполь" не зафиксированы пассажиры с признаками заражения "уханьским" коронавирусом – спикер Госпогранслужбы Украины

SkyUp с 3 февраля приостанавливает чартерные рейсы в Китай в связи с коронавирусом

Выявленный в Украине коронавирус не китайский – Киевский горлабцентр Минздрава

Возгорание в здании Минкульта ликвидировано – МВД

Коронавирус из КНР через посылки не передается, утверждают в РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже базовой линии на 51,8% - КГГА

Боевики обстреляли украинские позиции из 120 и 82мм минометов, ВСУ приняли меры по подавлению огневых средств противника

Власти Камбоджи сообщили о первом случае заболевания новым коронавирусом

В Киеве правоохранители задержали боевика "ДНР", который стрелял в полицейских

В аэропорту "Борисполь" не зафиксированы пассажиры с признаками заражения "уханьским" коронавирусом – спикер Госпогранслужбы Украины

SkyUp с 3 февраля приостанавливает чартерные рейсы в Китай в связи с коронавирусом

Выявленный в Украине коронавирус не китайский – Киевский горлабцентр Минздрава

В Киеве презентовали книгу "Крымскотатарское нацдвижение в 1917-1920 годах", написанную по архивам коммунистических спецслужб

Количество лабораторно-подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло 2,014 тыс. – Минздрав

СНБО поручил Минздраву системно информировать об "уханьском" коронавирусе, МИД – рекомендовать украинцам покинуть Китай

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА