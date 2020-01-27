В Киеве презентовали книгу "Крымскотатарское нацдвижение в 1917-1920 годах", написанную по архивам коммунистических спецслужб

В Киеве презентовали научное издание "Крымскотатарское национальное движение в 1917-1920 годах по архивам коммунистических спецслужб".

"Эти документы фактически из дела "Милли фирка" (политическая партия крымских татар – ИФ) ... Мы на протяжении последних трех лет говорим о столетии Украинской революции, и нам показалось, что мы незаслуженно забываем о Крыме, и о тех процессах, которые там происходили сто лет назад. Говорить об Украинской революции, о становлении украинского независимого государства в начале 20 столетия нельзя без того, чтобы говорить об истории Крыма", - сказал директор Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины Андрей Когут на презентации книги в понедельник в Киеве.

Отмечается, что издание "Крымскотатарское национальное движение в 1917-1920 гг. по архивам коммунистических спецслужб" содержит ранее неизвестную или малодоступную для широкой общественности и специалистов информацию об одном из ключевых периодов в истории коренного в Крыму крымскотатарского народа – о национальном движении в период войн и революций 1917-1920 годов.

Книга состоит из двух частей, исторического экскурса и архивных документов. Также в издание присутствуют документальные чекистские переводы четырех протоколов учредительного собрания и первого национального парламента крымских татар Курултая (декабрь 1917 года), которые сейчас находятся на территории временно оккупированного Крыма.

Над формированием данного издания работал научный сотрудник Научно-исследовательского института украиноведения Министерства образования и науки Украины Андрей Иванец и директор Отраслевого госархива СБУ Когут.

Тираж составляет 1 тыс. экземпляров. Кроме того, все обнародованные в книге документы также имеются и в электронном формате.