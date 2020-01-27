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14:10 27.01.2020

Выявленный в Украине коронавирус не китайский – Киевский горлабцентр Минздрава

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Выявленный в Украине коронавирус не китайский – Киевский горлабцентр Минздрава

Выявленный в Украине методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) коронавирус не китайский, заявляет Киевский городсткой лабораторный центр Министерства здравоохранения.

Об этом лабораторный центр сообщил на своей странице в сети Фейсбук, отвечая на комментарии пользователей к сообщению о результатах исследований 67 образцов, проведенных центром методом ПЦР.

По результатам исследований по которым были получены 12 положительных результатов, в том числе грипп А(H1N1) подтвержден в трех случаях, грипп А нетипический – в одном случае, грипп В – в трех, аденовирус - в двух, по одному разу были подтверждены бокавирус, короновирус и риновиру.

"Нет, не китайский (коронавирус - ИФ)", - сообщил лабораторный центр.

Теги: #коронавирус #минздрав
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