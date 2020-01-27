Боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник шесть раз обстреляли позиции объединенных сил на Донбассе, потерь среди украинских военных нет, сообщило Министерство обороны Украины.

"Сегодня, 27 января, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины уже 6 раз. Сразу с полуночи, по направлению от н.п. Лозовский оккупанты в течение почти часа вели плотный обстрел из противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе н.п. Пески", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Кроме того, утром боевики продолжили активно применять гранатометы различных систем и стрелковое вооружение в районах н.п. Майорск, Новотроицкое и Лебединское.

"По имеющейся информации боевых потерь среди наших героев в результате прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск с начала текущих суток нет", - добавили в Минобороны.