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12:38 27.01.2020

Президент Южной Кореи из-за угрозы коронавируса распорядился проверять всех прибывающих в страну из Уханя

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Президент Южной Кореи из-за угрозы коронавируса распорядился проверять всех прибывающих в страну из Уханя

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в понедельник отдал распоряжение проверять всех лиц, прибывающих из китайского города Ухань - эпицентра распространения нового коронавируса, передает агентство "Рёнхап".

На встрече с членами администрации президент указал на необходимость "превентивных мер", чтобы не дать ухудшиться ситуации с распространением этого вируса.

Мун Чжэ Ин из соображений предосторожности также приказал привлечь к решению проблем военных медиков и в случае необходимости использовать объекты вооруженных сил страны.

Кроме этого, он дал указание следить за воздействием, которое может оказать на южнокорейскую экономику эпидемиологическая ситуация с вирусом.

Ранее, напоминает "Рёнхап", в Южной Корее идентифицировали четырех зараженных этим вирусом.

Как сообщал госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения заболевания.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, пять - в Австралии, четыре - в Сингапуре, по три - в Японии, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.

Теги: #коронавирус #китай
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