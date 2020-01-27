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12:14 27.01.2020

В Москву из Киева не доехали 22 украинских загранпаспорта, украшения и 500 монет – Госпограслужба

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В Москву из Киева не доехали 22 украинских загранпаспорта, украшения и 500 монет – Госпограслужба

В пункте контроля "Конотоп" вечером 26 января украинские пограничники совместно с сотрудниками таможни в поезде "Киев-Москва" обнаружили большой схрон, в котором были спрятаны различные украшения, монеты и 22 заграничных паспорта гражданина Украины.

"Вечером 26 января во время осмотра одного из вагонов в конструктивных полостях купе правоохранители нашли хорошо спрятанные четыре пакета. В пакетах находилось 22 украинских загранпаспорта, 300 единиц бижутерии и 500 монет", - говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

Обнаруженный товар и документы были изъяты сотрудниками компетентных органов. Продолжается экспертиза относительно выявленных предметов и мероприятия по установлению их владельца.

Теги: #граница #госпограслужба #контрабанда
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Интерфакс-Украина
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