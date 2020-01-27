В Минздраве Франции не исключают выявления новых случаев заражения коронавирусом

В министерстве здравоохранения Франции предполагают, что в будущем медики подтвердят больше случаев заражения новым типом коронавируса.

"Я предполагаю, что будут новые случаи (заражения - ИФ), как и везде", - приводят западные СМИ слова министра здравоохранения Франции Аньес Бюзен.

"Пять человек находятся на карантине для обследования. Примерно еще десять человек находятся под наблюдением", - добавила она.

В то же время Бюзен подчеркнула, что инфицированы были только те люди, кто ездил в Китай.

Министр отметила, что "Франция является первой (страной - ИФ), кто изобрел тест (на выявление коронавируса - ИФ), именно поэтому случаи заражения и были зафиксированы".

По данным телеканала Euronews, Минздрав Франции накануне сообщил, что правительство объявило о предстоящем вывозе французов из эпидемической зоны коронавируса - города Ухань.

Сообщается, что репатриация начнется с "середины недели" и будет осуществляться под наблюдением "специальной медицинской группы".

Также из-за эпидемии французские туроператоры приостановили организацию поездок в Китай до 21 февраля.

В минувшую пятницу во Франции были подтверждены три случая заболевания - два в Париже и один в Бордо.

Как сообщал госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения заболевания.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, пять - в Австралии, четыре - в Сингапуре, по три - в Японии, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.