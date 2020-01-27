Возгорание в здании Минкульта ликвидировано – МВД

Произошедшее в понедельник утром в Киеве административном здании Министерства культуры, молодежи и спорта Украины возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Пожар в административном здании Министерства культуры Украины ликвидирован, спасены 4 человека", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МВД в соцсети Фейсбук в 11.38 понедельника.

Ранее в ГУ Госслужбы Украины по ЧС сообщали, что в 10:14 понедельника в результате возгорания в подвальном помещении здания по ул.Ивана Франко 19, в 3-х этажном здании Министерства возникло задымление.

В сообщении столичного главка ГСЧС на странице в соцсети Фейсбук отмечается, что пожар возник в подвале в помещении архива. "В 11:03 пожар площадью 30 м кв локализован", - рассказали в ГСЧС.