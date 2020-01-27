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11:21 27.01.2020

СБУ разоблачила в Днепре частных детективов на прослушивании пользователей смартфонов

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СБУ разоблачила в Днепре частных детективов на прослушивании пользователей смартфонов

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепре пресекли незаконную деятельность представителей частной детективной фирмы, которые оказывали услуги по негласному прослушиванию пользователей смартфонов, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники предоставляли "услуги" по сканированию электронной переписки в мессенджерах, а также осуществляли сбор информации с ограниченным доступом в отношении физических и юридических лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники установили программное обеспечение, содержащее признаки специального технического средства негласного получения информации, к смартфону одного из объектов "наблюдения". По экспертным оценкам, шпионское оборудование позволяет записывать и прослушивать телефонные разговоры, получать несанкционированный доступ к информации, хранимой и обрабатываемой в терминале мобильной связи, а также контролировать электронную переписку в популярных мессенджерах.

"Наблюдение за каждым "клиентом" было оценен в $3 тыс", - добавили в ведомстве.

В ходе обысков в офисах злоумышленников и месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли носители информации с детализированными данными телефонных соединений абонентов сотовой связи, сведениям, содержащих банковскую тайну, персональные данные объектов "наблюдения", подлежащих защите.

Сейчас устанавливаются должностные лица банковских учреждений и правоохранительных органов, которые способствовали незаконному получению сведений о "клиентах", а также заказчики противоправных услуг.

Начато уголовное производство по ст.359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

После проведения ряда экспертиз будет принято решение об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Теги: #прослушивание #сбу #днепр
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