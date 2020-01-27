Коронавирус из КНР через посылки не передается, утверждают в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что посылки из Китая безопасны и маловероятно, что коронавирус может быть передан таким путем.

"Сегодняшние данные не предполагают случаев инфицирования посылок, риска инфицирования через предметы, переданные куда-то", - сказала Попова журналистам в понедельник.

Она отметила, что есть данные, что "вирус не выдерживает температуры 40 градусов и не очень стоек в окружающей среде, но это еще требует подтверждения".

Ранее СМИ публиковали информацию о том, что россияне стали отказываться от заказов товаров в популярном интернет-магазине Aliexpress, опасаясь, что вместе с посылкой к ним может попасть вирус.

В свою очередь, врач-эпидемиолог, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил: " Уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них - те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию.

По словам Онищенко, среди них такие препараты, как "Индинавир" и "Саквинавир". "Все эти препараты, слава Богу, работают против этого коронавируса", - отметил эксперт.

Он сообщил, что уже научно установлено, что данный коронавирус является комбинацией двух коронавирусов, один из которых от летучей мыши, а другой от змей (ленточный крайт и кобра).

"Змеи едят летучих мышей, в связи с чем произошла мутация, которая вышла на человеческую популяцию", - пояснил Онищенко.

Он добавил, что на данный момент известно о 39 коронавирусах, которые находятся под наблюдением с 1965 г.